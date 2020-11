ASSE - LOSC : après Retsos, Puel reçoit un autre signe encourageant contre les Dogues

ASSE-LOSC, voilà un match qui n'inspire rien de bon pour les supporters stéphanois. Entre des Verts laminés à Brest (1-4) et des Dogues qui ont écrasé Lorient (4-0), la rencontre ne semble pas très équilibrée et tout un peuple s'inquiète d'une 8e défaite de rang qui plongerait encore un peu plus son équipe dans le rouge.

Benoît Bastien avait arbitré une victoire des Verts contre Lille en 2014

Pour ce match, Claude Puel pourra compter sur Romain Hamouma et Wahbi Khazri, suspendus à Brest, et il pourrait enregistrer le retour de Panagiotis Retsos. Le défenseur grec, absent depuis un mois, a fait son retour à l'entraînement. Autre bonne nouvelle pour les Verts, c'est Benoît Bastien qui sera au sifflet. Or, comme le note Poteaux Carrés, c'est lui qui avait arbitré les Verts contre les Dogues en 2014, pour une victoire 2-0 des Stéphanois, avec des buts signés Tabanou et Brandao. On se raccroche à ce qu'on peut !