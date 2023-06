ASSE, LOSC : Cabella en remet une couche sur le public stéphanois

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Ce n'est pas une première. Et certainement pas la dernière. Rémy Cabella, le milieu de terrain du LOSC, a gardé, et tout le monde le sait, un souvenir marquant de son passage à l'ASSE. Proche des supporters, et souvent touché par l'accueil qui lui a été réservé, il est revenu sur la saison actuelle des Verts, un temps concernés par une descente en National.

"T’as envie de leur donner ta vie sur le terrain."

Des propos accordés à la chaîne du youtubeur NeiKoohh et retranscrits par PoteauxCarrés. Extrait : "Ah, le Chaudron… Quand même, ça fait quelque chose ! Franchement, t’imagines. Ils étaient 16e ou 17e. T’as vu le monde au stade ? Tu peux avoir des clubs où les supporters sont dégoûtés, n’ont plus envie, en ont marre et se disent qu’ils ne vont plus aller au stade. Mais là je trouve que Sainté là, ce qu’ils ont fait en Ligue 2 avec les supporters. Waouh ! Félicitations ! Je pense que c’est en partie grâce à eux. Grâce aux joueurs qui sont sur le terrain bien sûr mais aussi grâce à eux. Avoir un soutien comme ça en Ligue 2 en étant dans le dur... T’as envie de leur donner ta vie sur le terrain."