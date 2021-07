ASSE, LOSC : Galtier a déjà recadré plusieurs joueurs à l’OGC Nice !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Christophe Galtier a posé le pied à Nice avec la pancarte de champion de France dans le dos. Rien que pour cette distinction prestigieuse, le nouvel entraîneur des Aiglons mérite le respect de ses nouveaux joueurs. Pour autant, l’ancien coach du LOSC n’arrive pas en terrain conquis et déjà dû sévir pour que ses troupes restent en ordre de marche.

« Le coach a déjà haussé le ton, tout le monde y est passé, déjà, à cause d’une erreur technique ou autre. Il est pointilleux. C’est un gagnant qui arrive, assure Morgan Schneiderlin dans Nice Matin. Partout où il est passé, il a redressé les clubs et a eu des résultats. C’est un coach qui sait faire avec les jeunes, il l’a prouvé à Lille. Il a beaucoup de crédit, d’aura. Il dégage quelque chose de très positif. On est tous prêt à faire les efforts pour gagner quelque chose. »

« Galtier est de suite là pour recadrer les choses »

En dépit de son côté rigoureux, Galtier ait aussi se faire apprécier de ses joueurs par son côté joueur. « Il ne faut jamais se relâcher car il est de suite là pour recadrer les choses. Ce groupe en avait besoin, la rigueur doit primer, poursuit le milieu de l’OGC Nice. La saison dernière, on s’est parfois enflammé après quelques bonnes séances. Chacun faisait son numéro, un petit pont… En quelques jours, on a déjà vu la patte de Christophe Galtier. Il est très demandeur à l’entraînement, ne laisse rien passer. Dès la première séance, il a été très exigeant sur le plan de la technique et de l’intensité. Il réclame de l’attention, souhaite qu’on respecte les consignes, les organisations offensive et défensive. Avec ses adjoints, il ne laisse rien passer. On ne fait pas de longues séances, mais elles sont intenses. »

