ASSE, LOSC : Galtier a marqué une ancienne gloire des Verts

Entraîneur de l'AS Saint-Etienne entre 2009 et 2017, Christophe Galtier a marqué à tout jamais l'histoire des Verts. Son ancien joueur, Josuha Guilavogui, qui a quitté l'ASSE à l'été 2013 pour rejoindre l'Atlético de Madrid, a montré sa reconnaissance envers l'actuel technicien du LOSC.

"Galtier est actuellement le meilleur entraîneur français"

"Je veux remercier Christophe Galtier. Il m’a fait confiance. Je sentais qu’il comptait vraiment sur moi. Il me parlait beaucoup et m’a mis le pied à l’étrier. Je suis encore aujourd’hui en très bons termes avec lui, on s’envoie des messages de temps en temps. Il est pour moi actuellement le meilleur entraîneur français. Franchement, chapeau Monsieur !", a confié le milieu de terrain de Wolfsburg dans un entretien accordé au podcast Dessous de Verts.

Ce mois-ci, vous avez rendez-vous avec un international formé à l'#ASSE 🟢⚪ Dans cet épisode 1️⃣, 𝗝𝗼𝘀𝘂𝗵𝗮 #𝗚𝘂𝗶𝗹𝗮𝘃𝗼𝗴𝘂𝗶 nous raconte ses derniers instants sous le maillot vert,

— Podcast Dessous de Verts (@DessousDeVerts) April 12, 2021