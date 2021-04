ASSE, LOSC : Galtier a peut-être formé le futur entraîneur des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Coach de l'ESTAC depuis 2019, Laurent Batlles réalise des débuts très convaincants en tant qu'entraîneur professionnel. Promis à entraîner plus haut dans le futur mais en course pour la montée en Ligue 1 en attendant, l'ancien recruteur de l'ASSE reconnaît sans peine une affluence très stéphanoise.

Attitude, management, com'... Batlles a tout appris de Galtier

Souvent comparé à Zinédine Zidane quand il était joueur, Laurent Batlles s'est surtout inspiré de Christophe Galtier dans son nouveau métier. « J’ai beaucoup appris auprès de Christophe. En tant que joueur, à la fin de ma carrière, il a fait de moi son relais entre lui et le terrain (…) Il a fallu se donner les moyens de devenir entraîneur, en passant les diplômes puis en apprenant. Je remercie Saint-Etienne, qui m’a permis de me former en coachant les U19 puis la réserve », a expliqué le natif de Nantes à RMC.

Et Laurent Batlles a aussi appris de Galtier sur un autre plan, au niveau de sa communication souriant et ouverte. Une com' qui en fait l'un des coachs les plus appréciés de L2 : « C’est sûr qu’en évoluant aux côtés de Christophe Galtier, j’ai aussi été témoin de sa communication. Il est parmi les meilleurs en France, je me suis inspiré de cela aussi ». D'ici quelques années, il ne serait pas surprenant de le voir diriger Saint-Etienne pour conclure cette filiation évidente...