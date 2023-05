ASSE, LOSC, Girondins : Debuchy annonce sa retraite

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'ancien latéral droit de l'AS Saint-Étienne, Mathieu Debuchy, qui évoluait depuis l'été 2021 à Valenciennes, a annoncé ce mercredi qu'il prendrait sa retraite de footballeur à la fin de la saison.

Fin d'une belle carrière pour Debuchy !

Durant sa carrière, Mathieu Debuchy aura totalisé 27 sélections en équipe de France et aurait évolué dans six clubs différents : le LOSC (2003-2013), Newcastle (2013-2014), Arsenal (2014-2018), les Girondins de Bordeaux (2016), l'ASSE (2018-2021) et Valenciennes (2021-2023). Pour rappel, et comme nous vous l'avons relayé ce vendredi matin, le natif de Lille disposerait déjà de deux offres de reconversion dont une du LOSC, son club formateur.

Fabien Chorlet

Rédacteur