ASSE, LOSC : la commission de discipline est revenue sur... le barrage L1/L2 entre les Verts et Auxerre !

C'était le 26 mai 2022 mais la commission de discipline a encore trouvé le moyen de prononcer des sanctions contre des hommes ayant participé aux débordements du barrage L1/L2 entre l'AS Saint-Etienne et Auxerre. Ces deux hommes ont vu leur licence FFF suspendue.

LIGUE 1 UBER EATS

Trois matchs de suspension (dont un match avec sursis) : Elye WAHI (Montpellier Hérault SC)

Deux matchs de suspension : Wahbi KHAZRI (Montpellier Hérault SC)

Un match de suspension : Isaak TOURE (AJ Auxerre)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 24 janvier 2023 à 0h00 : Carlos BALEBA (LOSC Lille), Mohamed CAMARA (AS Monaco), Pierrick CAPELLE (Angers SCO), Brecht DEJAEGERE (Toulouse FC)

BARRAGE LIGUE 1 UBER EATS

Barrage de Ligue 1 Uber Eats : AS Saint-Étienne – AJ Auxerre du 29 mai 2022

Comportement de M. X, spectateur de AS Saint-Étienne – AJ Auxerre et titulaire d’une licence FFF, à l’origine d’une intrusion sur l’aire de jeu et d’un jet de bouteille sur les forces de l’ordre à l’issue de la rencontre.

Suspension de la licence FFF jusqu’au 30 juin 2023.

La sanction prend effet à partir de mardi 24 janvier 2023 à 0h00.

Comportement de M. Y, spectateur de AS Saint-Étienne – AJ Auxerre et titulaire d’une licence FFF, à l’origine d’une intrusion sur l’aire de jeu et de jets d’engins pyrotechniques en tribune à l’issue de la rencontre.

Suspension de la licence FFF jusqu’au 31 décembre 2023.

La sanction prend effet à partir de mardi 24 janvier 2023 à 0h00.

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension (dont un match avec sursis) : Clément DEPRES (Rodez Aveyron Football)

Un match de suspension : Bryan GONCALVES (Stade Lavallois MFC)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 24 janvier 2023 à 0h00 : Benjamin BOUCHOUARI (AS Saint-Étienne), Lamine FOMBA (Nîmes Olympique)

POLICE DES TERRAINS

Incidents pendant la rencontre, usage d’engins pyrotechniques, jets d’engins pyrotechniques sur la pelouse et banderoles à caractère discriminatoire

LIGUE 1 UBER EATS

19ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Montpellier Hérault SC – FC Nantes du 15 janvier 2023

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : incidents pendant la rencontre, usage d’engins pyrotechniques, jets d’engins pyrotechniques sur la pelouse et banderoles à caractère discriminatoire

Au regard des incidents intervenus et de l’interruption temporaire de la rencontre Montpellier Hérault SC – FC Nantes (19ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire la mesure suivante :

Fermeture de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson et du Mondial 98.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 8 février 2023 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.