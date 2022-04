ASSE, LOSC, RC Lens, OGC Nice : Neyou, Haïdara, Dante et Djalo connaissent leur sanction

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Expulsé pour deux avertissements reçus en soixante secondes, quelques minutes après être entré en jeu à Lorient (2-6) vendredi dernier, Yvan Neyou ne manquera que la réception de Brest mercredi. La commission de discipline ne lui a infligé qu'un match ferme. Le Niçois Dante, lui, manquera deux rencontres suite à son rouge écopé à Lens (0-3). Voici le reste des sanctions:

Deux matches ferme plus un avec sursis : Massadio Haïdara (RC Lens), Jonas Omlin (Montpellier), Tiago Djalo (LOSC).

Un match ferme plus un avec sursis : Mario Lemina (Nice).

Un match ferme : Burak Yilmaz (LOSC), Ui-jo Hwang (Girondins de Bordeaux), Jean-Charles Castelletto (FC Nantes), Christophe Hérelle (Stade Brestois 29), Johan Gastien (Clermont Foot), Neymar (Paris Saint-Germain), Eliaquim Mangala (AS Saint-Etienne).

Pour résumer Comme tous les mercredis, la commission de discipline de la Ligue s'est réunie ce mercredi pour plancher sur les événements survenus lors de la journée du week-end précédent. Le Stéphanois Yvan Neyou et le Niçois Dante sont fixés.

Raphaël Nouet

Rédacteur