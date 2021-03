ASSE, LOSC, PSG : Yohan Cabaye a choisi son camp

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Sans club depuis son départ de l'ASSE au printemps dernier et malgré des touches exotiques et en Italie, Yohan Cabaye (35 ans) a annoncé le 19 février la fin de sa carrière professionnelle. Une décision « logique et inéluctable », mais « très difficile à prendre et à accepter », avait alors commenté le triple champion de France sur son compte Twitter.

Cabaye soutient à fond le LOSC !

L’ancien milieu des Verts mais aussi du PSG et du LOSC a désormais choisi son camp dans la course au titre, qui met aux prises les deux derniers clubs cités. Et son choix est limpide : c’est Lille ! « Un titre pour le LOSC ? Dix ans après, l’histoire pourrait être formidable, a-t-il avoué dans les colonnes de La Voix du Nord. En tout cas, à chaque match, je suis comme un vrai supporter… »