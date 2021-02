ASSE, LOSC : Puel et Galtier s'opposent sur une stratégie qui fait ses preuves en L1

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

La philosophie de Claude Puel a toujours été claire. Que ce soit à l’ASSE ou lors de ses expériences d’entraîneur passées, le Castrais a toujours laissé la part belle au jeunisme. Pour lui, la mise en place d’un projet sur le long terme et plus importante que tout le reste. Pour permettre aux pépites de gagner du temps de jeu, il faut donc procéder à un large turnover. C’est mécanique, puisque les habituels tauliers sont régulièrement mis sur le banc de touche peur leur laisser le champ libre.

Le LOSC pratique le plus faible turnover en Ligue 1

Les chiffres confirment cet état de fait. L’Équipe affirme ainsi que l’ASSE de Puel est de très loin le club qui a utilisé le plus de joueurs (36) cette saison en L1. Si l’AS Monaco, l’OGC Nice et le PSG (30 tous les 3) complètent le podium, le LOSC est la formation de l’élite qui a utilisé le moins de joueurs (21), devant le Montpellier HSC et le RC Strasbourg (23). La stratégie de Christophe Galtier paye puisque les Dogues sont de solides leaders du championnat, bien loin devant les Verts... qui pointent à une piètre 15e place après 24 journées.