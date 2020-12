ASSE, LOSC : ce défaut qui empêche Puel de faire aussi bien que Galtier

Cet après-midi à Dijon, l'AS Saint-Etienne va tenter de renouer avec le succès, elle qui n'a plus goûté aux trois points depuis son historique victoire au Vélodrome le 17 septembre. Si la vente de Wesley Fofana à Leicester est souvent avancée pour justifier la très mauvaise passe des Verts, L'Equipe souligne dans son édition du jour que le management de Claude Puel pourrait également en être la cause. En effet, le Castrais est le champion de France des joueurs utilisés (33), à l'opposé de Christophe Galtier, dont les résultats avec le LOSC sont largement meilleurs.

33 joueurs utilisés à l'ASSE, 21 au LOSC

« Quand il n’a pas changé de joueurs, ou leur positionnement (le milieu axial Mahdi Camara, latéral droit à Lyon et à Brest), il en a aligné certains à un poste qui n’est pas le leur (le milieu Moueffek a débuté en L1 comme latéral droit), et même « punis » d’autres (Hamouma, Bouanga et Aouchiche depuis deux matches). Tout cela en lançant à tout-va des jeunes et en jonglant avec les systèmes (4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3, 4-4-2). Jamais, depuis les deux premières journées, Puel n’a reconduit la même équipe, allant jusqu’à changer six joueurs de champ d’un match à l’autre. »

« Ce tâtonnement en forme de laboratoire surprend tout de même, quand on sait que l’effectif n’a guère bougé dans le sens des arrivées, qu’il n’a pas été trop impacté par le Covid-19, ni les suspensions (six). Surtout, ce management n’a donné aucun résultat (deux nuls et sept défaites). Sauf celui de valoir à Puel de trôner en tête du classement des entraîneurs ayant déjà fait jouer le plus de joueurs en L1 cette saison (33). Christophe Galtier, pourtant pourvu d’un effectif pléthorique à Lille, le ferme (21 joueurs utilisés). »