ASSE, LOSC - Mercato : Puel, le mystérieux coup de fil au sujet de Fonte

Le LOSC regorge de joueurs qui semblent armés pour lutter pour le titre. José Fonte en fait partie. À 37 ans, le défenseur central portugais n’a jamais semblé aussi solide qu’à l’heure actuelle. Sa prestation de samedi dernier contre les stars du PSG était même un modèle du genre au Parc des Princes (1-0).

Claude Puel a eu la chance d’entraîner Fonte du temps où les deux hommes cohabitaient à Southampton lors de la saison 2016-2017. L’actuel coach de l’ASSE garde un excellent souvenir de son ancien protégé, qu'il a même un peu poussé à signer au LOSC il y a trois ans.

« Quand le LOSC a voulu le prendre, on m’avait appelé »

« Quand le LOSC a voulu le prendre (en 2018), on m’avait appelé pour connaître mon avis et j’avais encouragé le club à le recruter. Fonte est un très grand pro, dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu’il s’inflige pour rester au haut niveau, estime Puel dans L’Équipe. À l’époque, je faisais pas mal tourner l’effectif car on jouait la Coupe d’Europe, il était titulaire et capitaine et il en avait pris ombrage, mais il est très respectueux. Rien n’a jamais été facile dans son parcours mais c’est un joueur intelligent, qui maximalise son potentiel. Il ne va pas super vite, il n’a pas une grande technique, mais sa lecture du jeu est incroyable et ce qu’il fait est propre. À 37 ans, il garde ses qualités intrinsèques, il se maintient à son meilleur niveau et ne descend pas. Avec son hygiène de vie, il est encore en équipe nationale et je pense qu’il peut jouer encore au moins deux ans au plus haut niveau. Il est un exemple pour ses partenaires, un leader par la voix et par l’exemple. »