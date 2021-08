ASSE : LOSC, Mercato, RC Lens... Puel avait des choses à dire

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Comme de coutume, Claude Puel a donné des nouvelles de son groupe pour le choc de samedi à Geoffroy-Guichard (21h). « Nelson Sissoko est en délicatesse avec une cuisse sinon il n’y a pas de blessé ni de suspendu, hormis Moueffek en reprise de course. Charles Abi a repris cette semaine mais reste impacté par sa maladie, a-t-il affirmé en conférence de presse. Yvann Maçon revient bien. Il a fait une bonne préparation et retrouve des automatismes. Il doit corriger certaines choses dans l’attention et le placement. Mais par rapport à la blessure qu’il a eue, c’est super de le retrouver à ce niveau. »

L’entraîneur de l’ASSE semble plus craindre le LOSC que le RC Lens de par sa structure d’équipe. « Ça a été dommage de ne pas avoir valorisé le bon travail collectif par deux points de plus à Lens. Lille jouera différemment et nous obligera à être performant dans d’autres secteurs. Lille sera présent. Leur effectif n’a presque pas bougé. C’est le champion de France et il a gagné le Trophée des champions contre Paris. On devra effectuer un gros match, a-t-il ajouté. Lens fait énormément de pressing et se projette énormément. Lille est plus structuré, c’est un 4-4-2. C’est une équipe difficile à bouger avec des lignes très serrées. »

Au sujet du mercato, le Castrais a lancé une petite boutade qui en dit long sur les (non) possibilités des Verts de se renforcer d'ici à la fin du mercato estival. « Si un ou deux joueurs nous rejoignent, on fera attention à ça (sur la CAN cet hiver). Mais sur la possibilité que des joueurs nous rejoignent, vous êtes bien optimistes », a-t-il souri. Pour terminer, Puel a tenu à envoyer un message fort aux supporters de l’ASSE malgré la crise sanitaire. « On a l’ambition de prendre les 3 points à chaque match, à domicile ou à l’extérieur. On a prouvé qu’on avait de l’ambition à Lens, devant beaucoup de supporters. A chaque match on va s’employer et quand on aura pas les 3 points, on sera déçus. On profite d’avoir nos supporters au stade. Le virus circule toujours et on ne sait pas si on pourra vivre ça lors des prochaines journées », a-t-il conclu.

ASSE-Lille : suivez la conférence de presse de Claude Puel et Yvann Maçon #ASSELOSC https://t.co/yVeYSAlNYh — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) August 19, 2021