ASSE, LOSC : un crack snobé par Galtier pourrait faire des misères aux Verts à Angers

Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Les montagnes russes vont peut-être se poursuivre dès samedi pour les supporters de l’ASSE. Les Verts se déplacent à Angers dans le but de ramener un petit quelque chose mais se rappellent qu’ils restent sur deux résultats opposés à Rennes (2-0) puis à Lorient (1-2). Quel visage afficheront donc les protégés de Claude Puel, face à une équipe du SCO en confiance après son probant succès dimanche en 16es de finale de Coupe de France contre le Club Franciscain (5-0) ?

Moulin a donné du temps de jeu à 3 jeunes à Angers

« J’avais demandé aux garçons de faire ce qu’il fallait pour avoir au moins un avantage à la mi-temps et entamer nos adversaires sur le plan physique et ils l’ont bien fait », observe Stéphane Moulin en louant « le sérieux et le professionnalisme » de son groupe, vacciné par la mésaventure vécue en 2019 contre les amateurs de Viry-Châtillon (R1) en 32es de finale (0-1). Le coach du SCO d’Angers a tellement bien profité de cette rencontre pour intégrer plusieurs jeunes pousses angevines en cours de match. Trois plus précisément, donc deux qui pourraient faire parler d’elles très bientôt eu égard à leur talent inné.

Fatar prometteur mais non conservé au LOSC

« Angers a profité de son match de Coupe de France pour offrir à Boma, Taibi et Fatar (tous nés en 2002) leurs premières minutes en pro, a analysé le fin connaisseur Pierre-Hakim Ouggourni sur Twitter. Je ne connais pas Fatar mais j'aime beaucoup les deux premiers, ils m'ont toujours fait très bonne impression. » Noah Fatar (19 ans) est un ailier très fin débarqué du LOSC cet été, avec quelques matchs en Youth League en plus d’être un « gros leader technique, très vif, et bon finisseur. » L'ancien Dogue a bonne presse avant de peut-être croiser la route de l'ASSE ce samedi à Angers...