ASSE, LOSC : un mystérieux personnage a tout changé chez Galtier à Saint-Étienne

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Dans une interview accordée au podcast de L'Équipe, l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne, Christophe Galtier, a fait des révélations sur son parcours d'entraîneur et du rôle de l'ancien joueur de tennis, Pier Gauthier, sur sa préparation mentale.

Christophe Galtier et sa préparation mentale

Christophe Galtier et Renato Sanches Credit Photo - Icon Sport

"Je suis l’un des rares à parler de la préparation mentale, d’avoir quelqu’un sur qui je peux m’appuyer pour décharger beaucoup de choses. C’est Pier Gauthier, une personne que j’ai découverte à l’époque de Saint-Etienne. C’est un ancien joueur de tennis qui avait du mal à être bien sur les finales ou les demi-finales. Il s’est formé comme « préparateur mental » et on a commencé à collaborer, révèle l'entraîneur lillois. Non pas pour me découvrir, mais pour avoir des techniques pour évacuer un peu la pression, m’alléger sur un plan mental. C’était aussi pour avoir des clés visant à libérer la parole et faire parler les gens. C’est très important de faire parler les gens, tu trouves 80% des solutions aux problèmes. Si tu ne les fais pas parler, un jour ça explose."