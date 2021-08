ASSE - LOSC : une annonce forte est tombée avant le match

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Huitième de Ligue 1 après deux matchs disputés, l'AS Saint-Etienne reçoit ce samedi le LOSC, au stade Geoffroy-Guichard, à l'occasion de la troisième journée du championnat. À trois jours de cette rencontre, la préfecture de la Loire a pris une décision forte.

En effet, contrairement à la première journée face au FC Lorient (1-1), le 8 août dernier, le port du masque pour toute personne de 11 ans et plus sera obligatoire en tribunes pour le match entre l'ASSE et Lille et pour toutes les autres rencontres à domicile des Verts jusqu'au 15 novembre prochain.

Contrairement à la première rencontre #ASSEFCL, le port du masque sera obligatoire pour #ASSELOSC en tribune et pour "les lieux de forte fréquentation" jusqu'au 15 novembre 2021. Décision de la préfecture de la Loire ce mercredi. — Paul (@Paul_Rivolier) August 18, 2021