ASSE : lourdes et graves accusations contre la direction du club

Si l'information est avérée, elle ne devrait pas faciliter le quotidien des deux présidents de l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caîazzo, déjà visés par les supporters (et leurs banderoles...) en ces temps sportifs pour le moins compliqués. Ainsi, et ils en auraient parfaitement le droit si tel était le cas, les deux hommes percevraient des dividendes alors que le club se montre incapable d'offrir certains montants afin de recruter des joueurs lors de ce mercato hivernal.

Comme l'affirme un compte twitter, Peuple Vert en colère, le 29 septembre dernier, l'Assemblée Générale d'ASSE Groupe aurait ainsi voté 600 000 euros de dividendes pour ses actionnaires. Depuis 2016, ASSE Groupe verserait ainsi plus de dividendes qu'elle ne réalise de chiffre d'affaires, affirme également le compte twitter.

Pour rappel, l'ASSE, qui se débat dans les profondeurs du classement de Ligue 1, ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour s'illustrer lors du Mercato hivernal.

Depuis 2016, ASSE GROUPE verse même plus de dividendes (3M€) qu’elle ne réalise de chiffre d’affaires (≈1.9M€). Sur l’exercice 2019, ces dividendes montent même à leur seuil le plus haut : 1M€. pic.twitter.com/BIKelAbeBI — Peuple Vert en colère (@VertsEnColere) January 26, 2021