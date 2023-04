ASSE : Lucas Gourna-Douath prépare déjà son retour dans le Chaudron !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Rare dans les médias depuis son départ au RB Salzbourg l'été dernier, Lucas Gourna-Douath s'est confié au site Peuple-Vert, évoquant notamment sa relation d'amour intacte avec l'ASSE malgré son départ l'été dernier pour 15 M€ en Autriche. « Saint-Etienne doit retrouver sa place dans l'élite. J'essaie de leur donner ma force de loin. Du coup, dès que j'en ai l'occasion, je regarde les matchs sur ma TV ou l'Ipad car c'est important de suivre son club. Car je suis supporter de Saint-Etienne ! », a martelé le jeune milieu de terrain, lequel a fait une promesse aux supporters : « Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir aux suppporters mais j'espère revenir avant la fin de saison ».

Fan de Bouchouari... et de Lobry

Resté proche de Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek, Lucas Gourna-Douath a également évoqué les deux nouveaux qui l'ont impressionné dans l'effectif : « Il y a Benjamin Bouchouari et Victor Lobry que je ne connaissais pas, ce sont deux très bons joueurs. Je suis très surpris du niveau affiché et ce sont mes deux coups de cœur de Saint-Etienne cette année ».

Pour résumer Transféré de l'ASSE au RB Salzbourg pour 15 M€ l'été dernier, Lucas Gourna-Douath garde comme une petite blessure le fait de ne pas avoir pu dire adieu à Geoffroy-Guichard. Il espère pouvoir revenir dans le Chaudron pour un "au revoir" en bonne et dûe forme avant la fin de saison...

Alexandre Corboz

Rédacteur