ASSE : Gourna-Douath sait où il doit le plus progresser, Dupraz le félicite

But : Lucas, sur le plan personnel, comment jugez-vous votre saison ?

Lucas GOURNA : Je pense que je suis dans les temps. Je ne pense pas être en avance. J'ai encore une marge de progression.

A quels niveaux ?

Le coach veut que je fluidifie mon jeu. Quand je fais la touche de trop il me reprend de volée. Je dois être plus régulier. C'est le secret pour réussir, l'humilité aussi. Je prends exemple sur des personnes comme Wahbi Khazri et Kolo.

Il y a beaucoup de concurrence à votre poste mais peut-être plus de place aussi par rapport à la saison dernière, quand Claude Puel s'appuyait essentiellement sur le duo Camara-Neyou...

Le groupe est étoffé. Je pense que personne n'a la garantie de jouer. Ily a énormément de qualité dans ce groupe. Après, le coach fait ses choix.

Dupraz : « Il bosse comme un fou ! » En conférence de presse, Pascal Dupraz a loué les qualités et le sérieux de Lucas Gourna. « Il a de la maturité, sur le terrain et en dehors, a-t-il confié. Il percute. Il a encore des choses à corriger, ses appuis sont un peu trop lents, mais ça va venir. Il bosse comme un fou ! »