ASSE : M’Vila, Ligue 2, projet... Pierre Ménès creuse le tombeau de Puel

L’ASSE réitère le même schéma que la saison dernière. Partis très forts sous la houlette de Claude Puel, les Verts avaient commencé à caler à l’approche de l’hiver. Même topo en cet exercice 2020-2021, pour lequel Pierre Ménès ne fait plus aucun cadeau au technicien castrais. Surtout pas après une défaite à Metz (0-2) qui semble porter le sceau de son projet.

Ménès regrette déjà M'Vila !

« On n’a jamais senti cette équipe des Verts qui a 22 ans de moyenne d’âge capable de renverser la situation, a-t-il tonné sur son blog en prenant l’exemple de Yann M’Vila pour justifier ses dires. Alors OK, il y a pas mal de blessés. Mais c’est aussi ce que Puel a voulu. Il ne va pas pouvoir venir pleurer d’avoir une équipe trop jeune. Quand tu vois la prestation réalisée par M’Vila avec l’Olympiakos face à l’OM la semaine passée en Ligue des Champions, tu te dis que ce joueur-là n’aurait pas fait tâche dans l’effectif stéphanois. Même s’il a été moins bon la saison passée, ce n’était pas une raison pour le fourguer n’importe où et n’importe comment. »

"Lille s'accroche, Lyon carbure"

Le LOSC prend un point à Nice dans un match de haut niveau, l'OL assomme Monaco en une mi-temps. Le résumé complet de ce dimanche de Ligue 1 ici : https://t.co/K148kqjnCl pic.twitter.com/b4HvHdU85R — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 25, 2020

« Attention aux Verts dans les semaines à venir… »

Stéphane Ruffier pourra donc se sentir moins seul au rang des joueurs oubliés par Puel à l’ASSE. Ménès ne s’est pas arrêté en si bon chemin. « Sainté est prisonnier des choix philosophiques de Puel, a-t-il ajouté. Cela avait très bien commencé car, comme je le dis souvent, quand cela va bien avec les jeunes c’est tout de suite l’euphorie. Mais quand ça se passe moins bien, tu te rapproches très vite du tombeau. Attention aux Verts dans les semaines à venir… »