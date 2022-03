ASSE : Maçon, Gnagnon, Hamouma, Sow, Crivelli... le point santé des Verts après Metz

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Ménagé contre Strasbourg (2-2) après avoir ressenti une douleur au genou, Yvann Maçon était également forfait lors des deux dernières journées. Le Guadeloupéen a eu un souci au ménisque et sa blessure a nécessité une arthroscopie. « Il sera indisponible pour une période qui reste encore à déterminer. L’AS Saint-Étienne, son staff et ses joueurs, espèrent le revoir rapidement sur les terrains », a indiqué le club. Maçon, opéré des ligaments croisés d'un genou en octobre 2020, devrait encore manquer à l'appel quelques semaines, mais il a posté un message rassurant sur les réseaux sociaux, indiquant qu'il devrait être en mesure de refouler les pelouses de L1 d'ici la fin de la saison.

Gnagnon a repris, Crivelli cible Troyes

Romain Hamouma est lui aussi passé par la case opération. L'attaquant s'était blessé au poignet lors de la défaite à Paris (1-3), à son entrée en jeu. Absent contre Metz, le n°21 devrait également manquer à l'appel ce week-end à Lille et peut-être même lors du match suivant contre Troyes. Un coup dur pour l'équipe, alors qu'il revenait tout juste d'une indisponibilité de 11 semaines suite à une blessure au mollet contractée en novembre dernier. Autre joueur blessé : Saidou Sow. Le jeune défenseur central été victime d'une entorse à une cheville lors d'un entraînement, la semaine dernière, et il sera absent au minimum un mois. A noter encore que Joris Gnagnon, dont on se demande de plus en plus s'il portera un jour le maillot vert en L1, est resté aux soins une quinzaine de jours avant de reprendre l'entraînement en fin de semaine dernière. « Il a eu un problème musculaire », a expliqué Pascal Dupraz. Touché aux adducteurs puis aux ischios, Enzo Crivelli a quant à lui repris l'entraînement depuis deux semaines mais il n'était pas encore suffisamment rétabli pour intégrer le groupe contre Metz, le week-end dernier. Ce devrait être chose faite à l'occasion non pas du déplacement à Lille vendredi, mais de la venue de Troyes le week-end suivant. « Il est de retour sur les terrains mais son retour à la compétition, ce n'est pas pour tout de suite. On est plutôt à cibler Troyes. Mais ça va très bien », a expliqué Pascal Dupraz.