ASSE : Maçon juge son retour de blessure et envoie un message fort au Stade Rennais

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Rennes

"Chaque match est une finale. On est des guerriers. On va être plus vigilant face à une équipe comme Rennes. L'objectif est de ne pas prendre de but et de faire des choses en contre. (...) Peut-être qu'ils vont nous prendre pour une équipe de petits branleurs, mais on va leur montrer que l'on vaut beaucoup mieux que notre place."

Son retour de blessure

"Je suis bien revenu. J'ai bien travaillé avec le staff et je ne ressens plus de gêne au niveau du genou."

Kolodziejczak

"Kolo, comme l'équipe, est affecté. On est là pour le soutenir, comme un attaquant qui rate un pénalty."

Le huis-clos face à Reims

"Le huis-clos n'est pas définitif, mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir nos supporters. On ne s'est pas senti en danger, maintenant, ils auraient pu ne pas envoyer de feux d'artifice. Je comprends qu'ils aient voulu fêter leur anniversaire."

🎙 𝐘𝐯𝐚𝐧𝐧 𝐌𝐚𝐜̧𝐨𝐧 : "On essaye toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. On va à Rennes avec la volonté de leur montrer qu’on vaut beaucoup mieux que la position qu’on occupe maintenant au classement." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 28, 2022

Pour résumer Après Pascal Dupraz, c'est Yvann Maçon qui s'est présenté en conférence de presse à l'AS Saint-Etienne à deux jours du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur