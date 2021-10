ASSE : Maçon n'épargne pas les supporters des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Yvann Maçon était présent ce jeudi en conférence de presse aux côtés de Claude Puel avant le déplacement à Metz, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Le latéral droit de l'AS Saint-Etienne est notamment revenu sur les incidents ayant émaillé le match contre Angers (2-2).

"Il y a des règles, ils n’ont pas respecté les règles. C’était pour montrer leur mécontentement, je le comprends. Jouer sans ses supporters, c’est compliqué. Se sentir soutenu c’est toujours important et ça fait du bien. Dans les moments difficiles et quand on est moins bien dans le match, cela donne un peu plus envie."

