ASSE : Maçon se confie sur son retour

Maçon plus fort qu’auparavant ? Interrogé par le Progrès pour son retour sur les terrains avec l’ASSE, le défenseur est revenu sur ses mois de rééducation. Il a avoué avoir énormément travaillé pour revenir dans les meilleures conditions.

« Je me sens mieux physiquement qu’à la même période l’an dernier. J’ai beaucoup taffé quand j’étais blessé. On ne le dit pas souvent mais je pense qu’on bosse plus quand on est blessé (...) Je ne suis peut-être pas plus fort mais plus résistant, oui. J’ai fait beaucoup de renforcement. Maintenant, l’accumulation des matches fera que je vais retrouver le rythme ». Avec le départ de Mathieu Debuchy à droite, nul doute qu’Yvann Maçon devrait avoir le temps de jeu nécessaire pour retrouver le rythme et son meilleur niveau.

