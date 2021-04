ASSE : Mahdi Camara repousse un nouveau challenge

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à Bordeaux

A l'heure d'élire le meilleur joueur de l'ASSE en 2020-21, Mahdi Camara devrait récolter pas mal de votes. Depuis l'arrivée de Claude Puel, le miieu de terrain (22 ans) est en pleine progression. Il est aujourd'hui devenu un maillon fort des Verts, lui qui a encore livré un bon match hier à Paris.

« Je réfléchirai plus tard »

Forcément, ses performances ne passent pas inaperçues, et la Gambie lui fait les yeux doux. Le Martégal est en effet franco-gambien. Mais il a expliqué vendredi devant les médias, à L'Etrat, qu'il n'envisageait pas d'intégrer la sélection gambienne pour l'instant. « On a discuté. Mais j'ai dit que pour l'instant je préfère me concentrer sur ma fin de saison. Je réfléchirai plus tard », a-t-il confié.