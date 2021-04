ASSE : maintien, blessés, avenir, Trauco et Puel avaient des choses à dire

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au Paris SG

C'est le latéral gauche de l'ASSE, Miguel Trauco, qui s'est présenté en premier face aux médias. Et ce à deux jours d'un match ô combien important face au Stade Brestois. Des propos retranscrits par le compte twitter du Progrès.

"Oui, je pense que c’est le match du maintien. Il ne nous manque qu’un ou deux points. C’est un match clé de cette saison. Cette défaite contre Paris n’était pas juste, nous avons fait un bon match. C’est à l’image de notre saison, notre classement ne reflète pas ce que nous faisons. Moi ? Cela fait deux ans que je suis arrivé, et je pense que c’est ma meilleure saison. J’ai un peu plus confiance et je me suis installé. Nous n’avons pas parlé de mon contrat, il me reste un an et je veux aller au bout.

Ce qui a changé, c’est la confiance du coach et le fait de jouer de plus en plus. Je montre sans pression ce que je peux faire. Les jeunes ? Ceux qui font partie du groupe sont bons. On peut, nous les plus anciens, les motiver. Mais ils sont bons, et l’accompagnement quotidien est plus facile. Les supporters ? C'est difficile sans eux. Encore plus à Saint-Etienne ou le public est très important. On a concédé plusieurs points à la maison cette saison, il faut être meilleur à domicile."

C'est dans un second temps l'entraîneur des Verts, Claude Puel, qui est venu donner son point de vue. Attendu, déjà, pour en dire plus sur l'effectif disponible face aux joueurs bretons à Geoffroy-Guichard. "ll y a six ou sept joueurs incertains, dont Etienne Green, pour qui on décidera demain. Denis Bouanga est suspendu, Boudebouz a repris l'entraînement collectif comme Bajic. Moulin n'a pas repris et sera forfait. Brest c’est un match contre un concurrent direct. C’est important, on l’a vu contre Nîmes et Bordeaux. On vient de jouer un match de prestige et on revient dans notre championnat. Ce qui m’intéresse, ce sont les ingrédients que l’on met. Au match aller, on avait vécu quelque chose de difficile. C’est une équipe intéressante, qui a des velléités offensives. La première mi-temps avait été compliquée, nous avions cédé sur chaque occasion."

On se rend compte que chaque équipe passe par des niveaux de formes différents. Brest aussi. C'est vraiment une saison bizarre, pour les clubs et les joueurs, surtout en terme de régularité. Mon équipe doit être en capacité d'enchaîner et de trouver une régularité. C'est quelque chose qui nous a fait défaut cette saison. Il y a de la progression dans ce groupe, mais ça ne va pas toujours aussi vite que l’on voudrait. Le haut niveau, c’est la régularité. Pour certains, il y a de la découverte et des paliers à franchir. La seule vérité, c’est le match. On a fait une bonne semaine malgré les problèmes pour plusieurs d’entre eux. Il faut transposer sur le terrain."

"Romain Hamouma ? J’espère qu'il va continuer à être performant et que les joueurs autour de lui vont être réguliers. C’est un vœu pieu."