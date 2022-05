ASSE : maintien, effectif, espoirs, Dupraz avait des choses à dire avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Le match à Nantes

"Je vais à Nantes pour gagner et faire le meilleur match possible. Je ne sais pas si Falaye aura 90 minutes dans les jambes, comme plusieurs joueurs contre Reims. Ce match pourrait nous pousser à prendre davantage de risques. Personnellement, je ne vais pas m'enquérir de ce qu'il se passe ailleurs. Ma mission est avec nos joueurs, et il faut que l'on fasse un résultat. Là, nous avons un réel impact. Tout en sachant que Nantes ne veut pas rater son dernier match."

Romain Hamouma

"Avec Romain, j'ai tout passé en revue, les scenarios de match et les associations qu'il pourrait avoir. Il est conscient de la tâche que l'on a et de ses moyens actuels. Plus il est sur le terrain, mieux c'est."

Les joueurs

"Quand vous vous comportez bien, il vous arrive du bon. Depuis le 15 décembre, les joueurs se sont toujours bien comportés. Oui, tout n'a pas été bien collectivement, mais je les ai souvent admirés et j'ai l'espoir de les admirer encore 94 minutes."

L'espoir

"Notre préparation n'est pas terminée, et ce matin encore il y a des signes. Si par bonheur, par chance, par courage, l'équipe fait tourner le compteur, je sais que le 29 à 21 heures, on peut avoir 30000 supporters . On a eu un premier signe hier."

Ligue 2 ?

"A la 37e journée nous sommes en Ligue 2. J'ai dit aux joueurs de prendre les choses avec du recul. Samedi, nous jouons notre premier match en Ligue 2, mais on peut s'en sortir. 3 matchs de purgatoire, c'est mieux que 38."

Propos retranscrits par le Progrès

Benjamin Danet

Rédacteur