ASSE : maintien, supporters, Nantes, polémique, Dupraz était en grand forme

Le groupe

"On attend le dernier entraînement pour savoir au sujet de Ryad Boudebouz et Neyou. Aimen Moueffek a été touché en CoupedeFrance et je crois que c’est tout. Que des bonnes nouvelles, ça allait pour Harold Moukoudi."

Le maintien

"La mission n'est pas compliquée mais exaltante. Après, il y a le factuel avec le classement. Le protocole veut que je vous parle, mais si on pouvait ne se concentrer que sur le terrain, je verrai ça d'un bon œil. Le but est de rendre la défense moins perméable et notre attaque plus prolixe, c'est ça le boulot d'un coach. Si les choses étaient figées, on se ferait royalement chier. En s'appuyant sur les chiffres, il faut offrir moins de buts. Ma mission est aussi de dédramatiser la situation. Je n'ai pas envie de parler de ce qui ne marchait pas. Je ne veux pas servir mes adversaires. Je ne suis pas neutre et je ne rien donner aux autres. C'est suffisamment complexe comme cela."

Les supporters

"On a rencontré des supporters sans voir deux groupes pour l'instant. Les échanges se sont bien passés. Quand je venais jouer ici avec mes équipes, les supporters influençaient bien l'arbitre contre nous. J'espère le vivre maintenant avec l'ASSE."

Le FC Nantes

"Je sais que demain il y aura un vrai match contre Nantes. Les Stéphanois seront prêts. Je ne pense que du bien de cette équipe nantaise, mais mes premières pensées vont vers mes joueurs qui ont de la qualité, qui sont disciplinés et courageux."

Marcus Coco qui veut enfoncer les Verts

"Je crois Marcus Coco sur parole mais je me fous bien de ce qu'il dit. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Si vous avez fait du sport, vous en comprenez le mécanisme. Quand il reste 20 matchs à jouer, cela veut dire que les choses peuvent bouger. On va jouer le match demain et après on fera les comptes."

La Coupe d'Afrique

"Il y a des garçons qui étaient sélectionnables et qui ont pris le parti de rester ici pour sortir le club de cette situation. Camara est en discussion avec le club depuis un mois, et il nous a dit qu'il préférait rester. Youssouf également."

Les points

"Il reste 60 points à glaner.J'ai fait des comptes d'apothicaires, 12 points que l'on ne va pas nous enlever, 10 points que les supporters donnent chaque saison, il reste 20 points que l'on compte prendre. On les aura pas dès demain soir évidemment."