ASSE : Mais où est passé Edmilson Correia ?

Alors qu'il avait paraphé un premier contrat professionnel en janvier dernier, Edmilson Correia, lié à l'ASSE jusqu'en 2022, a complètement disparu de la circulation. Arrivé à l'été 2019 en provenance de Guinée-Bissau, l’ailier (20 ans) avait été lancé en L1 par Claude Puel le 24 novembre 2019, à Geoffroy-Guichard, contre Montpellier (0-0). Edmilson Correia avait ensuite disputé 6 matches avec le groupe professionnel, toutes compétitions confondues.

Il marque à Nîmes en Coupe de la Ligue et il disparaît...

Le 18 décembre dernier, pour sa première titularisation, il avait inscrit le deuxième but de la qualification des Verts pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue à Nîmes (2-1). « J’ai beaucoup lutté pour en arriver là et, aujourd’hui, c’est un rêve merveilleux qui se réalise, avait expliqué le jeune attaquant à la signature de son premier contrat pro. Je vais continuer à donner mon maximum pour passer un nouveau cap. Je peux compter sur mes coéquipiers, qui m’ont déjà beaucoup aidé, et sur le coach. Humainement, Claude Puel m'apporte beaucoup et, dans le travail, il est rigoureux. C’est un cadre parfait pour progresser. »

Pourtant, depuis ce match aux Costières, Edmilson Correia n'est plus réapparu en équipe première. Il avait aussitôt rejoint l'équipe réserve et n'a même pas été convié à la préparation du groupe pro cet été. Une blessure l'avait éloigné des terrains mais depuis son retour, Edmilson n'a participé qu'à 4 matches avec la réserve avant l'arrêt des compétitions, chez les amateurs. Dans sa revue d'effectif contre Grenoble (3-2), lors de la dernière trêve internationale, il n'a pas été appelé. Et ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe pro cette saison.