ASSE : mais où sont passés les jeunes ?

Ils ont été poussés vers la sortie

Maxence Rivera

Le petit milieu offensif a fait quelques entrées en tout début de saison, sans convaincre, avant d'être prêté au Puy. Où il est régulièrement titulaire, dans une formation ponote qui lutte pour son maintien en N1, et avec laquelle il vient d'inscrire 2 buts lors des trois derniers matches. Et de se blesser...



Yvann Maçon

Malgré 3 buts inscrits, le Guadeloupéen a coulé avec le navire lors de la première partie de saison. Sorti du groupe à plusieurs reprises, il a rejoint le Paris FC en prêt. Et fait comprendre qu'il n'avait pas vraiment l'intention de revenir à l'ASSE...



Abdoulaye Bakayoko

Le défenseur ivoirien n'a jamais vraiment convaincu Batlles et les nombreuses recrues à son poste (Giraudon, Briançon, Pétrot, puis Appiah et Pavlovic) ont incité le club à le prêter. Mais il n'avait pas très envie d'aller au Puy, et encore moins de jouer avec la réserve ponote, en R1 ! Ce qui lui vaut d'être mis à l'écart par le club partenaire des Verts.

Charles Abi

Décevant lors de son prêt à Guingamp, l'ancien vainqueur de la Gambardella a vite refroidi Batlles, dès la préparation. Ecarté suite à un souci extra-sportif (il s'était présenté ivre à L'Etrat), il s'est engagé avec Lausanne-Ouchy, en L2 suisse, le mois dernier.



Pour eux, c'est quasi fini

Noah Raveyre

Le jeune international U17 est un gardien d'avenir mais il a décidé de ne pas lié le sien à l'ASSE. En fin de contrat, il a averti les dirigeants qu'il ne prolongerait pas. Mis à l'écart, il devrait rejoindre l'AC Milan en juin.

Bryan Djile Nokoue

Le latéral camerounais n'est plus apparu en équipe première depuis un an et demi et une prestation catastrophique un jour de défaite à Montpellier (0-2), en septembre 2021. Il lui reste un an de contrat.

Lucas Calodat

Une seule entrée en jeu pour le défenseur polyvalent, en fin de contrat en juin.

Koimizo Maïga

Souvent blessé, l'Ivoirien est lui aussi en fin de contrat en juin.

Ahmed Sidibe

Le milieu défensif avait signé pro à l'initiative de Puel. Mais à son poste, l'horizon est vraiment bouché...

Baptiste Gabard

Lui aussi avait signé pro grâce à Puel. Avant d'afficher ses limites un soir de derby (0-5)...

Abdoulaye Sidibé

L'ailier a fait une brève apparition en équipe première cet hiver. Mais il est vite redescendu en réserve. Il s'apprête à quitter le club cet été, en fin de contrat.

Edmilson Correia

L'attaquant bissau-guinéen en termine avec son contrat. Il va quitter le club cet été lui aussi.



Ils ont perdu leur place



Etienne Green

L'international Espoirs anglais jouissait d'une confiance limitée de Laurent Batlles. Ses deux expulsions l'ont condamné et le club a cherché à se séparer de lui en janvier. Recalé par Valenciennes, notamment, il n'a pas trouvé preneur. Et doit se contenter de jouer en N3 sur cette fin de saison. Plus dure est la chute, deux ans après s'être révélé en L1...

Louis Mouton

Buteur à Pau (2-2), le jeune milieu de terrain s'était fait une place dans la rotation après avoir séduit Batlles pendant la campagne de matches amicaux. Mais avec une forte concurrence à son poste, il est redescendu en réserve, où il s'est illustré en inscrivant un lob de 50 mètres la semaine passée.

Anas Namri

Arrivé dans les valises de Batlles qui l'avait connu à Troyes, où il évoluait en réserve, le petit ailier a eu un accessit en L2 sur la fin d'année 2022, au poste de piston droit. Mais après des débuts victorieux à Amiens (1-0), il a vite affiché ses limites.

Il joue de moins en moins



Mickaël Nadé

Meilleur défenseur stéphanois la saison dernière, le gaucher ne joue plus que les utilités. Il est redescendu dans la hiérarchie des défenseurs centraux et ne devrait pas être retenu cet été en cas de proposition. Le Legia Varsovie s'intéresserait à lui.

Ils ont vite disparu

Ayman Aïki

Le premier buteur de la saison, c'était lui, à Dijon (1-2). Mais le jeune ailier n'a pas confirmé et il n'a plus été appelé en équipe première depuis le début de l'hiver. Peu en vue en réserve, il tarde à confirmer son potentiel.

Darnell Bile

Batlles l'avait intégré à son groupe en tout début de saison. Mais le jeune attaquant s'est grillé tout seul en donnant un coup de tête à un joueur polonais avec l'équipe de France U17. Ce qui lui a valu une sanction interne. Il vient de renouer avec la compétition en N3, mais le club tarde à le faire signer pro alors qu'il est en fin de contrat stagiaire...

Jibril Othman

En évidence en réserve, l'attaquant a fait quelques entrées en jeu en équipe première, mais à un poste d'ailier qui ne met pas vraiment en avant ses qualités. Il est redescendu faire ses gammes en N3 et a participé à la CAN U20 ces dernières semaines.



Ils reviennent de blessure



El Hadji Dieye

L'ailier, très rapide, avait été freiné par une blessure. Mais depuis son retour, il tarde un peu à faire parler de lui en réserve...

Antoine Gauthier

Buteur au Puy (1-0) lors de la préparation, le milieu offensif avait séduit Batlles, avec sa patte gauche. Mais il est longtemps resté sur le flanc à cause de soucis au dos. Il vient de reprendre la compétition, avec la réserve.



Yanis Lhery

Meilleur buteur de la réserve l'an dernier (12 buts), l'attaquant (19 ans) a passé les deux premiers tiers de la saison à soigner une hanche. Il vient de reprendre en réserve.

Mathys Saban

L'ailier (20 ans) avait montré de belles choses au début de l'hiver, avant de se blesser. On devrait le revoir d'ici la fin de la saison.



Ils attendent leur heure

Boubacar Fall

Le longiligne gardien sénégalais a progressé dans la hiérarchie, passant devant Green et Dreyer cet hiver. Mais devant lui, il y a Larsonneur, et sa saison est terminée suite à une opération du ménisque...

Beres Owusu

Le jeune défenseur central, également capable de jouer milieu défensif, a signé un premier contrat professionnel cet hiver. Mais il n'a dû pour l'instant se contenter que du banc. Pilier de la réserve.

Jibril Sahraoui

Le milieu offensif réalise une belle saison et son potentiel est loué de tous à L'Etrat. Il a signé pro, mais va devoir encore un peu patienter...

Mathis Amougou

A 17 ans, le milieu de terrain, international, est considéré comme l'espoir numéro 1 du club. Il devrait signer pro sous peu. Et pourrait intégrer le groupe assez rapidement.

Cheikh Fall

A 18 ans, le jeune milieu offensif issu de Guediawaye a déjà inscrit 6 buts cette saison avec les U19 et la réserve. Batlles l'a récemment appelé à l'entraînement.