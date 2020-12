ASSE : Mais qu'arrive-t-il aux vainqueurs de la Gambardella 2019 ?

Charles ABI

En 23 matches de L1, l'attaquant des Verts affiche une ligne de stats terrible : 0 but, 0 passe décisive... Auteur de 5 buts lors du parcours victorieux en Gambardella en 2018-19, le Clermontois avait inscrit 6 buts cet été lors des matches de préparation. Mais en compétition, son seul but reste celui inscrit contre le Paris FC en Coupe de France, l'hiver dernier. Soit un total d'1 but en 30 matches... Sur le flanc pendant deux mois après s'être blessé à Marseille, il a regagné le banc après deux matches décevants à Lyon et surtout à Brest. Il n'est pas entré en jeu contre Lille et n'était pas du déplacement à Dijon, légèrement blessé.

Bilal BENKHEDIM

Avec Abi, Benkhedim avait été le grand artisan de la victoire des U19 stéphanois en finale de la Gambardella contre Toulouse (2-0) avec un but et une passe décisive. Mais depuis l'arrivée de Claude Puel, il joue très peu. Il avait disparu de la circulation après avoir marqué un but à Nîmes (2-1) en Coupe de la Ligue, l'hiver dernier. Et depuis, il joue les utilités, bien plus souvent sur le banc ou hors du groupe que sur le terrain. Son très faible temps de jeu laisse à penser qu'il n'entre pas vraiment dans les plans. Ecarté du groupe depuis deux journées.

Aïmen MOUEFFEK

Auteur d'une bonne campagne de matches amicaux cet été, le jeune milieu de terrain a gagné sa place dans la rotation. Mais pour l'instant, il joue peu. Il a seulement dépanné en tant que latéral, et attendant toujours d'avoir sa chance à son vrai poste. Suffisant toutefois pour que des clubs anglais se positionnent, ce qui incite les dirigeants à le prolonger au plus vite. N'est pas entré en jeu lors des trois derniers matches.

Maxence RIVERA

Le jeune attaquant s'est illustré pendant la préparation, mais sa seule titularisation en L1, c'était à Lens (0-2) où Puel l'avait sorti au bout de dix minutes suite à l'expulsion de Kolodziejczak. Depuis, Rivera doit se contenter des miettes, avec des entrées en jeu de plus en plus tardives, quand il rentre... Son premier but se fait encore attendre, sa première passe décisive aussi. N'est pas entré en jeu lors des deux derniers matches.

Bajic attend son heure, Gabard pourrait signer pro

Stefan BAJIC

A 18 ans, le gardien est devenu la doublure de Jessy Moulin en profitant de la mise à l'écart de Stéphane Ruffier cet été. Mais difficile de savoir aujourd'hui si Puel voit en lui le gardien n°1 de l'ASSE, pour les saisons à venir.

Tyrone TORMIN

L'ailier gauche, très en vue lors de la campagne de Gambardella, reste abonné à la réserve. Deux entrées en jeu cet automne en L1, c'est tout, alors qu'il est le meilleur buteur de la réserve (5 buts) et qu'il a offert la victoire aux Verts contre Grenoble (3-2) en amical lors de la dernière trêve internationale. A 19 ans, il doit patienter.

Abdoulaye SIDIBE

Titulaire lors de la campagne de Gambardella, l'ailier droit n'est apparu qu'une fois en L1, en entrant en jeu à Nantes (2-2). Où il s'était montré très tendre. Pas sûr qu'il soit revu de sitôt...

Marvin TSHIBUABUA

L'imposant défenseur central a dépanné à Metz (0-2). Ses perspectives paraissent limitées. Même Sow (18 ans), d'un an son cadet, est devant lui dans les choix de Puel.

Victor PETIT

Il y a deux ans, Jean-Louis Gasset l'avait fait « monter » en équipe première à l'entraînement. Mais depuis, le milieu de terrain défensif tarde à justifier son potentiel. Il n'est toujours pas apparu en L1. Et son bon match contre Grenoble en amical n'a semble-t-il rien changé.

Baptiste GABARD

Contre Grenoble, le jeune milieu, joker de Razik Nedder durant la campagne victorieuse en Gambardella, a fait belle impression pour sa première apparition en équipe première. Mais elle est restée sans suites, alors qu'il avait été question qu'il soit du voyage à Brest (1-4)... Un premier contrat professionnel serait tout de même en passe de lui être proposé.