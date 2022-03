ASSE : Mangala fait une promesse avant Metz

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

But ! : Eliaquim, quelle analyse faites-vous de cette défaite au Parc ?

Eliaquim MANGALA : Il y a un peu de frustration, surtout après la première mi-temps. On a vraiment fait de très bonnes choses. On a été capables de bousculer le PSG, d'être supérieurs jusqu‘à l’égalisation. C’est dommage de prendre ce premier but juste avant la mi-temps, mais je retiens l’état d’esprit de l'équipe.

Kylian Mbappé vous a fait mal...

Il a été décisif. Il a fait un grand match. Et il n'y a pas que lui. Quand ils ont eu les situations, ils ont puni, pas nous. C’est la différence. Mais il y a eu un état d'esprit vraiment bon en première mi-temps. On a été intéressants dans le jeu, dans les transitions. Il faut retenir ça. Notre mission c’est le maintien et on retient tout ce qu’il y a de positif. On a un match très important qui arrive contre Metz.

Pourquoi êtes-vous sorti ?

J'avais été averti. Ce n'était pas à cause d'un souci physique mais du carton.

Que pensez-vous de vos récentes prestations ?

Je sais qu’aujourd’hui j’ai encore beaucoup de marge. On savait très bien avec le staff que je n'avais pas joué pendant longtemps. Mais je retrouve des repères petit à petit et au fil des matchs je vais retrouver mon niveau. Chaque semaine d’entraînement qui passe, j’augmente. Je comprends que certains supporters s’attendaient à mieux mais je travaille pour atteindre le niveau que je veux avoir et aider le club dans son opération maintien.