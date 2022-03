ASSE : Mangala ne regrette pas sa prise de risque et annonce son réveil pour Metz

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Sur son choix risqué

« Est-ce que j'ai pris un risque par rapport à mon image et ma carrière ? Je joue avec les copains, entouré de jeunes de talent, dans une ville qui vit le football, pour un club historique et pour réussir quelque chose de bien en sauvant un patrimoine du football français. Il n'y a rien de plus beau comme challenge ».

Sur la Ligue 1 qu'il découvre

« Je la pensais très fermée et défensive. Or, c'est ouvert et ça joue. La L1 est très athlétique aussi, avec beaucoup de courses. Plus qu'en Espagne. En France, ça ne s'arrête jamais ».

Sur sa forme

« Je sais d'où je viens. Je dois passer par un processus d'adaptation. J'en ai parlé avec le staff : il faut gérer l'aspect physique et, surtout, éviter la blessure. Ma préparation, ce sont les matches et jongler entre récupération et donner un peu plus à l'entraînement. Même en temps normal, j'ai toujours dit qu'il me faut quatre matches pour vraiment prendre le rythme et trouver des repères. C'est parti. Ma présaison est finie ».

La clé de la course au maintien

« Toutes les équipes vont se battre pour l'obtenir mais notre force, c'est nous-mêmes. Si on fait les choses bien, ça ira. La question ne consiste pas à se dire : « Ils ont fait quoi, les autres ? » Non. C'est de se demander : « Qu'est-ce qu'on veut créer comme dynamique, comme collectif fort, dans lequel tout le monde a son importance et les mêmes envies ? » Cela part de l'entraînement. Si tout le monde a le bon comportement, c'est déjà un pas de fait. Et le match du week-end est la conséquence de tout ce que l'on a réalisé dans la semaine. A condition de faire les petits pas ».