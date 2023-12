ASSE : Mangala juge son passage chez les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Dans DH Les Sports +, Eliaquim Mangala (32 ans), qui a disputé 6 matches avec Estoril cette saison en L1 portugaise, est revenu sur ses six mois à l'ASSE. Libre, l'ancien international avait été recruté par Loïc Perrin et à court de forme, il avait été catastrophique, enchaînant les cartons et les prestations décevantes, avec une relégation à la clé. Mais cela ne l'empêche pas d'en retirer une certaine satisfaction...

"Sur le plan personnel, c’était une satisfaction car en six mois, j’ai plus joué qu’en trois ans et ce, sans préparation"

"En janvier 2022, j’ai découvert la Ligue 1 avec Saint-Étienne, explique-t-il. Malheureusement, l’aventure s’est mal terminée. Jouer en France, c’était un peu boucler la boucle pour moi. À Saint- Étienne, j’ai enchaîné les matchs. Sur le plan personnel, c’était une satisfaction car en six mois, j’ai plus joué qu’en trois ans et ce, sans préparation. Mais collectivement, c’était dur. Je n’avais jamais été relégué et l’être avec un club mythique comme Saint-Étienne, c’est encore plus dur à avaler surtout quand ça arrive aux tirs au but."

