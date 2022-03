ASSE : Mangala va-t-il faire taire les critiques ?

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

La défense de l'ASSE était la pire de L1 lors de la première partie de saison, derrière celle de Bordeaux. Elle tournait à une moyenne de 2 buts encaissés par match. Difficile de prendre des points dans ces conditions. Et si l'ASSE en a déjà pris plus avec Pascal Dupraz qu'avec Claude Puel, elle le doit pour beaucoup à l'imperméabilité retrouvée de sa défense. Depuis que le Savoyard est là, la moyenne de buts encaissés par match a quasiment chuté de moitié.

Ce qui est aussi vrai depuis qu'Eliaquim Mangala est arrivé. Avec lui, les Verts n'ont perdu qu'un match : à Paris (1-3), pour un nul et trois victoires. « Je félicite le choix de l'avoir pris, s'était réjoui Dupraz avant le déplacement au Parc. C'est un grand professionnel. Il a impacté le groupe significativement. Il a encore une grande marge de progression parce qu'il est resté inactif plusieurs mois, il manque de rythme. Il faut lui laisser du temps mais il a resserré le bloc. Avec lui on défend en avançant. Dans quelques matches, il aura un meilleur impact encore »

« Au fil des matchs je vais retrouver mon niveau »

Il fallait s'y attendre puisqu'il n'avait plus joué depuis mai dernier et son départ de Valence : Mangala (31 ans) a eu du mal à se remettre dans le bain. Ses premiers matches ont été laborieux : manque de rythme, d'automatismes, quelques erreurs de marquage aussi. Cela lui a valu des critiques. Mais Mangala, avant sa suspension à Lille (0-0), où Harold Moukoudi l'a remplacé, avait livré une bonne deuxième mi-temps contre Metz (1-0). De bon augure, semble-t-il.

« On savait très bien avec le staff que je n'avais pas joué pendant longtemps, a confié l'ancien international. Mais je retrouve des repères petit à petit et au fil des matchs je vais retrouver mon niveau. Je comprends que certains supporters s’attendaient à mieux mais je travaille pour atteindre le niveau que je veux avoir et aider le club dans son opération maintien. Je commence à reprendre le rythme ». Une bonne nouvelle pour l'ASSE, puisque l'ancien joueur de City et Porto est amené à être un joueur important de l'ASSE sur cette fin de saison, au cœur de la défense à trois de Dupraz. Un Dupraz qui s'était réjoui de sa prestation contre Metz en égratignant les détracteurs du n°22. « Elia a été injustement critiqué, avait-il lancé. Il montre qu'il n'a pas joué dans des grands clubs et coûté une blinde à un moment donné de sa carrière sans être un joueur de qualité. Il tournait presque Alerte à Malibu avant de venir ici. Il fallait juste qu'il s'athlétise... » Avec deux semaines de travail en plus, ce sera à l'ancien Citizen de faire taire les critiques dès ce vendredi, contre Troyes.

