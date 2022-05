ASSE : Markarian annonce le pire pour le club en cas de relégation en Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Deux écoles s’affrontent lorsqu’un club est relégué : d’un côté ceux qui pensent qu’il s’agit d’une purge nécessaire pour repartir sur de nouvelles bases et, de l’autre, ceux qui estiment qu’il s’agit d’un mal. Et d’un mal tout court, sans bien. Pascal Dupraz appartient à la deuxième catégorie et y a été rejoint par Olivier Markarian. Ce dernier serait consterné par cette éventualité et en explique les raisons.

« Aller en Ligue 2, c'est diminuer son budget de 50 à 60%, diminuer ses revenus de 50 à 60%, être obligé de licencier probablement entre 100 et 150 personnes au club, se retrouver avec une situation qui est malheureusement moins favorable pour remplir son stade, vendre des maillots, faire venir de l'hospitalité, valoriser etc, a expliqué l’homme d’affaires à France Bleu. ire aujourd'hui qu'aller en Ligue 2 est un mal pour un bien, sur un plan économique et social, c'est exactement l'inverse : c'est un mal tout court. »

Celui qui a été candidat au rachat de l’ASSE ces derniers mois déroule son argumentaire : « C'est non seulement la perte des droits télés mais aussi tout le reste qui en découle. Et tout qui tourne autour de la vie du stade : comment est-ce que je vends mon maillot, je remplis mes tribunes, je fais du merchandising, je fais des ventes à ma boutique etc. Tout ça, à partir du moment ou vous descendez en Ligue 2, les prix ne peuvent être qu'inférieurs aux prix que vous percevez quand vous êtes en Ligue 1. Si les gens pensent qu'aller en Ligue 2 fait changer la gouvernance, c'est un autre débat. Et s’ils pensent qu'aller en L2 c'est faire table rase pour repartir sur des bases saines, c'est exactement l'inverse qu'il se passe. »

Pour résumer Candidat au rachat de l’ASSE ces derniers mois et actionnaire du club forézien, Olivier Markarian a évoqué l’éventualité d’une relégation en Ligue 2. L’homme d’affaires ne serait alors des plus optimistes pour les Verts.

Bastien Aubert

Rédacteur