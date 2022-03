ASSE : Markarian prend ses distances avec Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Olivier Markarian est intéressé par le rachat de l’ASSE. Cependant, depuis le 24 janvier et sa déclaration sur la priorité donnée au maintien du club, il ne s’est plus exprimé sur le sujet. Présent pour le match contre Metz, il a mis un post sur Twitter où il s’exprime sur le bonheur d’être au stade : « Toujours un vrai plaisir de revoir Rémi à Sainté ! En plus d'être un super joueur, c'est surtout un super mec, toujours souriant et disponible avec les supporters. Et quel plaisir de revoir le Chaudron rempli et qui chante ! On ne lâche rien jusqu'à la fin du championnat ! ALV !! ».

Ce post a fait réagir les internautes qui l’accusent d’être “conglomérat d’amis de RORO amateur et sans vision plus lointaine que le forez“. Suite à cela, il a répondu et s’est distancé du président de l’ASSE : « Comme je ne suis pas concerné par ce conglomérat, je suis rassuré. Et vous avez raison, Sainté mérite d’être ambitieux. ALV ! ».

