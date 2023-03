ASSE, Maroc : Bouchouari s'est déjà illustré avec les Lions de l’Atlas

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Benjamin Bouchouari (21 ans) fait partie des joueurs de l’ASSE qui risquent d’être actifs pendant la coupure internationale. Sélectionné par Walid Regragui avec le Maroc, le jeune milieu de terrain des Verts se sent déjà comme un coq en pâte parmi ses compatriotes.

« Franchement c’est incroyable, c’est une fierté. C’est un honneur de jouer pour ton pays, a-t-il affirmé. Mes parents aussi étaient très fiers, on va essayer de donner le plus possible. Aujourd’hui, je vois que les gens me regardent un peu différemment. Le Maroc est demi-finaliste de Coupe du Monde, c’est incroyable. Et ça fait du bien. J’espère qu’on va vous rendre fiers. »

Bouchouari, qui ne boude donc pas son plaisir d’intégrer les rangs des Lions de l’Atlas, est passé au révélateur du bizutage avant toute chose. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le milieu de terrain de l'ASSE les a bien fait marrer pour ses premières vocalises...