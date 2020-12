ASSE : Marseillais tombé amoureux de Sainté, des Verts...et du froid !

Plusieurs mois déjà que les supporters stéphanois se sont habitués à lui. Et ce par la volonté de Claude Puel, son entraîneur, qui l'a installé comme titulaire au sein du milieu de terrain de son effectif. Lui, c'est Mahdi Camara, Marseillais d'origine, débarqué dans le Forez il y a plus de sept ans et qui est revenu, pour la chaîne du club, sur le...climat qui règne dans le Forez.

Des propos retranscrits par le site de supporters de l'ASSE, le Talkshowstéphanois. "L’OM, c’était l’équipe que je supportais quand j’étais jeune, j’allais au stade. Après, mes parents ont refusé que je signe là-bas, mon frère ayant eu un passage un peu compliqué dans le club, ils n’ont pas voulu faire la même erreur. Quand j’ai fais les tests à Saint-Étienne, il faisait froid. On s’était entraîné sous un terrain couvert, rien que ça ça m’avait déjà impressionné, et j’avais dit à mes parents que si Saint-Étienne me voulait c’était là que je voulais venir. Je suis tombé amoureux, je me suis senti bien ici directement. Mais le souvenir qui m’a marqué en arrivant c’est le froid. Je me souviens j’étais en chambre avec William (William Gomis) et nous deux quand on remontait dans nos chambres on avait limite les larmes aux yeux tellement il faisait froid, c’était incroyable."