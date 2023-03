ASSE : Mathieu Bodmer était bien ok pour reprendre les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

En poste depuis neuf mois au Havre où il réussit ses débuts au poste de directeur sportif et pousse le club doyen (leader de Ligue 2) vers un retour dans l'élite, Mathieu Bodmer a confirmé que cette reconversion ne s'était pas préparée du jour au lendemain mais était dans les tuyaux depuis très longtemps avec son acolyte Jean-Michel Roussier.

« Quand j’ai malheureusement arrêté Téléfoot la chaîne, ou Téléfoot s’est plutôt arrêté on va dire, il y a deux ans, j’ai été contacté par Jean-Michel Roussier (ancien directeur de rédaction de Téléfoot, ndlr) sur une possible reprise d’un club ou une entrée dans un club et puis cela s’est fait avec le Havre cet été, tout simplement », a fait savoir l'ancien milieu du LOSC, de l'OL et du PSG à Foot Mercato.

« Cela pouvait être un autre club (que le Havre) »

Mathieu Bodmer a confirmé que ce projet maturé depuis deux ans avait déjà failli prendre forme ailleurs qu'au HAC : « Cela pouvait être un autre club mais ça ne s’est pas fait et donc, une fois, qu’il y a eu cette opportunité, on a foncé, on s’est mis au travail et c’était parti. L’aventure débute à partir de ce moment ».

S'il n'a pas donné le nom du club concerné, il s'agissait de l'ASSE. Lors de la saison 2021-22, le tandem Roussier – Bodmer, soutenu par des fonds nord-américains, s'était intéressé aux Verts sans que l'on sache réellement pourquoi le tandem Romeyer – Caïazzo avait finalement reculé. De quoi laisser certains regrets quand on voit « l'oeil » et le travail de celui qui est également consultant sur Prime Vidéo et RMC à ses heures perdues...