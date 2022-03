ASSE : mauvais pronostiqueur, Dupraz !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Dans un entretien accordé à La Dépêche du Midi avant le match Caen-Toulouse (4-1), Pascal Dupraz, viré du club normand il y a tout juste un an, a réglé ses comptes avec ses anciens dirigeants. « Est-ce que je serai devant ma télé pour le match qui opposera Caen à Toulouse ? Non. Parce que je regarde toujours Toulouse, Caen jamais, a-t-il expliqué. Je me suis régalé a Malherbe mais, en fait, si j'ai rencontré 100 personnes dans le club, il y en a 98 avec lesquelles j'ai de très bons contacts et 2 pour qui je n'ai plus envie de suivre le SMC car ils se sont mal comportés avec moi. A partir de là... Si on m'avait laissé travailler en paix, j'aurais fait remonter Caen dans l'élite. »

Un Dupraz remonté, donc, et... mauvais pronostiqueur. « Caen ouvrira le score mais ne tiendra pas la distance, le TFC gagnera 2-1 », a-t-il en effet confié, alors que les Normands ont fait chuter le leader toulousain en s'imposant 4-1 !