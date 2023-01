ASSE : mauvaise nouvelle pour Batlles avant Sochaux

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Il le savait. Ce qui ne l'a pas empêché, tout de même, de recevoir un carton jaune sur le terrain de Niort et d'être automatiquement suspendu pour le prochain match. Le rendez-vous de l'ASSE face à Sochaux, à la fin janvier, se déroulera donc sans le milieu de terrain, Benjamin Bouchouari. Pas vraiment une bonne nouvelle pour l'entraîneur Laurent Batlles qui aime plus que tout la facilité technique et le sens créatif de son joueur, aligné à de nombreuses reprises depuis le début de saison.

Face à Sochaux, en compagnie de Aimen Moueffek, il est fort à parier que Batlles fasse confiance à Thomas Monconduit, plus défensif, entré face à Laval et Niort et qui revient de blessure.