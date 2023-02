ASSE : mauvaise nouvelle pour Krasso avant Bordeaux ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Les affaires reprennent à l’ASSE. Après avoir été au repos hier, les joueurs de Laurent Batlles sont revenus à l'entrainement aujourd'hui avec une séance uniquement dédiée au ballon et avec de l'intensité. Selon EVECT, un groupe de 16 joueurs de champ a pris place sur les coups de 11h à l’Etrat, avec des ateliers de conservation de balle, d'oppositions sur espaces réduits et des travaux à bases de combinaisons.

Krasso en marge du groupe

Petite surprise du jour : Jean-Philippe Krasso s’est entraîné en marge du groupe de l'ASSE et a effectué un peu de course individuellement. Matthieu Dreyer, Gautier Larsonneur et Boubacar Fall ont travaillé avec Jean-François Bédénik.

Au rayon des absents ont pointé Mathieu Cafaro, Aïmen Moueffek, Etienne Green et Mateo Pavlovic. Pour rappel, les deux derniers ont évolué ce weekend avec la réserve des Verts.