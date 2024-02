ASSE : mauvaise nouvelle pour les Verts avant Angers

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

L’ASSE marche sur des oeufs cette saison. Capables du meilleur comme du pire, les Verts devront rester sur leur ligne positive du week-end dernier pour aller chercher un résultat à Angers ce samedi après-midi (15h).

L'ASSE préfère jouer tard

Si le bilan de l’ASSE en Anjou pourrait inciter Olivier Dall’Oglio à l’optimisme, une donnée l’a déjà vite refroidi. Selon Poteaux Carrés, le fait de jouer à 15h plombe les Verts. En résumé, cette saison, plus le match se joue tard, plus les Verts performent : 0,8 points par match (15h), 1,3 points par match (19h) et enfin 2,4 points par match (20h45).

