ASSE : méforme, Puel... Denis Bouanga fait son Mea culpa !

Auteur d'un début de saison un peu plus compliqué, Denis Bouanga (25 ans) assume pleinement sa baisse d'efficacité avec l'AS Saint-Etienne. Dans un entretien à l'émission « Au cœur des Clubs » sur Téléfoot, le Gabonais a fait preuve de beaucoup de franchise.

Claude Puel lui tient un discours lucide et positif

« Le coach me l'a déjà dit en face à face et je le lis aussi à travers les journaux. C'est vrai que je suis conscient que je n'ai pas été très performant sur mes derniers matchs. Je n'en doute pas, je le sais. Je sais reconnaître mes erreurs. J'ai sa confiance, j'essaye de faire au maximum et de m'adapter à cette équipe de jeunes. J'essaye d'être performant. Je dois retenir le message. Je sais que je n'ai pas été bon, lui il l'a dit aussi », a-t-il glissé en préambule.

Bouanga a également mis en avant le rôle de Claude Puel pour l'aider à revenir au top : « Il a aussi dit que j'avais des qualités magnifiques, ça fait plaisir aussi. Ça montre qu'il a vraiment confiance en moi. Il faut que je lui montre sur le terrain que je suis là qu'il peut compter sur moi ». Un discours qui ne demande qu'à être suivi d'actes forts.