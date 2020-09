ASSE : même absent, Ruffier continue de faire causer

Claude Puel a fait son choix : il compte sur Jessy Moulin dans les buts de l’ASSE cette saison. L’entraîneur des Verts a pris cette décision il y a déjà plusieurs semaines en l’indiquant à Stéphane Ruffier, qui aurait mal pris la nouvelle. Du coup, le gardien basque ne joue plus et semble attendre la fin de son contrat en juin 2021 pour quitter le club ligérien. En attendant, France Football a consacré un long article sur le portier titulaire de l’ASSE et en a profité pour tacler tous ceux qui restent accrochés au fait que Ruffier est meilleur que Moulin.

Les protecteurs de Ruffier montrés du doigt

« Puel a besoin d’un tel allié, proche des ultras, capable de prendre la relève de Loïc Perrin dans le rôle de totem vert, assure le journaliste Christophe Larcher. Reste à Jessy Moulin un niveau sportif qui étonne et séduit à grande échelle, sauf une clique de twittos acariâtres supporters de l’ancien titulaire du poste. » Ruffier appréciera.