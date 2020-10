ASSE : même Messi n’est plus de taille à rivaliser avec Fofana !

Le talent des punchlines de Gary Lineker n’est plus à démontrer. La longue liste de ses meilleures réparties a commencé lorsqu’il a osé dire cette célèbre maxime en 1190 : « Le football est un jeu où 22 types courent après un ballon, et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. »

Si depuis il a actualisé cette célèbre phrase, l’ancien attaquant de l’Angleterre officie désormais sur la BBC où il est devenu un consultant respecté. Ces dernières années, il s’est notamment fait connaître pour ses tweets endiablés sur Lionel Messi, qu’il a toujours mis sur un piédestal. L’attaquant argentin du FC Barcelone passe aujourd’hui au second rang derrière Wesley Fofana.

Depuis les débuts de l’ancien stoppeur de l’ASSE à Leicester dimanche devant West Ham (0-1), Lineker n’a d’yeux que pour lui ! Après un premier message fort très positif sur le défenseur des Foxes, voilà qu’il en a en effet remis une couche encore plus fournie que la première. « Alerte joueur : l'excellente équipe de recrutement de Leicester a trouvé un autre bijou. Encore tôt pour accumuler trop d'éloges, mais Wesley Fofana peut balayer, peut sauter et peut garder le ballon », a-t-il glissé sur Twitter. Obnubilé par Fofana, Lineker n’a pas tweeté une seule fois sur Messi cette semaine...

Player alert: the excellent recruitment team at @LCFC have found another gem. Early to heap too much praise, but Wesley Fofana can sweep, he can leap and he can keep the ball, tweeps.