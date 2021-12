ASSE : Ménès choqué par le penalty brestois, les étranges explications de l'arbitre à Gourna

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Grâce à un penalty de Romain Faivre, le Stade Brestois a aligné une cinquième victoire de rang en Ligue 1 contre l'ASSE (1-0). A l'issue du succès breton, Pierre Ménès trouvait quand même à redire, se rangeant derrière des Verts abassourdis par l'arbitrage.

Sur son site, le consultant a notamment payé sur le penalty « extraordinairement sévère » pour la main de Lucas Gourna. « Ce revers ne fait pas les affaires des Verts qui ont touché deux fois la barre sur la même action en seconde période et qui, après une bonne série, enchaînent une deuxième défaite consécutive – même si la première était face à Paris ».

Gourna coupable de ne pas avoir amplifié le contact ?

Également lancé en zone mixte sur cette action charnière, le jeune milieu de terrain a aussi fait part de son incompréhension : « Le joueur brestois me pousse dans le dos. L'arbitre me dit qu'il y a faute, mais que je ne l'ai pas assez montré. On ne comprend pas. (...) Il dit qu'il y a faute, mais je n'ai pas assez montré qu'il y avait faute. Je ne sais pas s'il voit que le joueur brestois me pousse. Les autres vont le voir et lui disent de checker la VAR et il dit que la VAR ne checke que pour voir s'il n'y avait pas hors-jeu avant... Du coup on ne sait pas, on est assez perdu et on subit ce soir ».

