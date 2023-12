ASSE : Ménès éteint les chances de montée des Verts… et de Bordeaux

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Lancé sur la saison difficile des Girondins de Bordeaux et à un degré moindre de l’ASSE, Pierre Ménès n’est pas franchement optimiste sur la remontée des deux clubs à l’issue de la saison.

« Tu ne gagnes pas des matchs avec l’Histoire. Tu gagnes des matchs avec des joueurs. Saint-Etienne et Bordeaux ont pour point commun de bricoler avec leur recrutement et de faire ce qu’ils peuvent… Quand je vois jouer Saint-Etienne et Bordeaux, je ne me dis jamais que ce sont des équipes capables de monter », a glissé l’ancien consultant du CFC dans son dernier « Face à Pierrot » sur YouTube.

Il voit les Verts finir au milieu du tableau

Même pour les Verts, Ménès n’imagine pas ne serait-ce que les barrages : « Après une excellente série, Saint-Etienne enchaîne une série beaucoup plus compliquée. Bordeaux n’y arrive pas. Les deux équipes présentent les mêmes caractéristiques. Pour moi, ce sont deux équipes qui ne peuvent espérer mieux que le milieu de tableau ».

Face à Pierrot (3/4) : "Cette haine épouvantable contre Vieira à Strasbourg n'a pas de sens"



Les difficultés rennaises, Lille vainqueur de la C4 (?), Bordeaux et Sainté, Grosso, Luis Enrique, Strasbourg...https://t.co/RX18fB8xy9 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 4, 2023

