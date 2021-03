ASSE : Ménès tire deux enseignements pour Puel après la victoire à Angers

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après une première période abyssale de pauvreté technique, l'AS Saint-Etienne est parvenue à s'imposer hier à Angers (1-0) grâce à un très joli but de Wahbi Khazri. Qui en a d'ailleurs inscrit un second tout aussi joli, hélas refusé pour une position de hors-jeu initiale. De ce succès en Anjou bienvenu dans la course au maintien, Pierre Ménès a tiré deux enseignements qu'il a rapportés dans son blog et qui pourraient être utiles à Claude Puel.

"Quand tu as un joueur de la qualité de Khazri, ça fait la différence"

Le premier concerne la faiblesse de l'opposition angevine, qui était dans un jour sans, et qui doit inciter à relativiser la victoire stéphanoise : "En début d’après-midi, on a vu pourquoi Angers est incontestablement l’équipe la plus irrégulière de Ligue 1. Le SCO est capable de sortir une prestation brillante et maîtrisée et la semaine d’après, de livrer un non-match. Le second cas de figure a eu lieu face à une équipe de Saint-Etienne pourtant très diminuée mais qui a joué avec abnégation et volonté".

Le journaliste de Canal+ a aussi tenu à mettre en avant la prestation de Wahbi Khazri, seul Vert dangereux tout au long de la partie puisqu'outre son but et celui refusé en seconde période, il avait placé une belle tête en première, magnifiquement détournée par Bernardoni : "Quand tu as un joueur de la qualité de Khazri, ça fait la différence. Le but du Tunisien, inscrit d’une magnifique frappe enroulée, a suffi au bonheur des Verts". De là à en conclure que l'attaquant, déjà brillant à Rennes (2-0) il y a un mois, devrait bénéficier un peu plus de la confiance de son coach…